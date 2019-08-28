Более 20 человек погибли при нападении на бар в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В мексиканском городе Коацакоалькос произошел пожар и взрыв в баре, не менее 20 человек погибли. Об этом сообщает местное издание Excelsior, пишет УНН.
По данным издания, в баре произошел взрыв и пожар. По словам очевидцев, речь идет о преднамеренной атаке с помощью “коктейлей Молотова”. Преступники вначале открыли огонь из оружия, после чего начали кидать внутрь бутылки с зажигательной смесью. NBC News приводит заявление прокуратуры штата Веракрус, в котором также говорится, что произошедшее может быть преднамеренной атакой.
NBC со ссылкой на прокуратуру сообщает о 23 погибших, в том числе восьми женщинах. Еще 13 человек пострадали и были госпитализированы.
Excelsior отмечает, что бар в портовом городе находился в районе, который считается местом столкновения конфликтующих преступных группировок. Газета Razon пишет, что министерство госбезопасности Мексики уже начало операцию по поиску и задержанию нападавших.
Стоит напомнить, что недавно восемь человек стали жертвами вооруженного нападения на бильярдную в городе Ирапуато в штате Гуанахуато в Мексике, трое получили ранения.