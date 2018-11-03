Более 20 автомобилей столкнулись в Китае: есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Согласно сообщениям местной полиции, вблизи города Ланчжоу в провинции Гансу на северо-западе Китая произошло страшное ДТП с большим количеством транспортных средств, передает УНН со ссылкой на CGNT.
По информации издания, в результате ДТП были повреждены не менее 26 автомобилей.
В полиции сообщили о как минимум 13 человек, погибших в результате аварии. Спасательная операция продолжается.
Напомним, в Китае в реку с 60-метрового моста упал пассажирский автобус, после чего погрузился под воду на глубину около 50 метров.
Как сообщал УНН, накануне в Краснодарском крае столкнулись поезд и грузовик, пострадали около 20 человек.