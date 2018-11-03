Понад 20 автівок зіткнулися в Китаї: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Згідно з повідомленнями місцевої поліції, поблизу міста Ланчжоу у провінції Гансу на північному заході Китаю сталась страшна ДТП з великою кількістю транспортних засобів, передає УНН з посиланням на CGNT.
За інформацією видання, внаслідок ДТП було пошкоджено щонайменше 26 автомобілів.
У поліції повідомили про як мінімум 13 людей, що загинули в результаті аварії. Рятувальна операція триває.
Нагадаємо, у Китаї у річку з 60-метрового моста впав пасажирський автобус, після чого занурився під воду на глибину близько 50 метрів.
Як повідомляв УНН, напередодні у Краснодарському краї Росії зіткнулися потяг і вантажівка, постраждали близько 20 осіб.