Более 2 тыс. полицейских будут следить за безопасностью на матче "Шахтера" и "Ромы"
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Харькове общественный порядок во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между донецким "Шахтером" и римской "Ромой" будут охранять 2 тыс. 300 правоохранителей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Как отметили правоохранители, охрану общественного порядка и безопасности, в частности, обеспечивать 1 тыс. 400 работников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии. К мерам также привлекут 300 курсантов ХНУВД и 200 курсантов ХНУВС им. Кожедуба.
В полиции добавили, что спортивное мероприятие посетят до 40 тысяч болельщиков.
Добавим, что матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Рома" (Италия) начнется сегодня, 21 февраля, в 21:45 на стадионе "Металлист". В связи с матчем работу метрополитена продлили на час – до 01:00.