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Понад 2 тис. правоохоронців слідкуватимуть за безпекою на матчі "Шахтаря" і "Роми"

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Харкові громадський порядок під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким “Шахтарем” і римською “Ромою” охоронятимуть 2 тис. 300 правоохоронців. Про це кореспонденту УНН  повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як відзначили правоохоронці, охорону публічного порядку та безпеки, зокрема, забезпечуватимуть 1 тис. 400 працівників Нацполіції та 400 військовослужбовців Нацгвардії. До заходів також залучать 300 курсантів ХНУВС та 200 курсантів ХНУПС ім. Кожедуба.

У поліції додали, що спортивний захід відвідають до 40 тисяч вболівальників.

Додамо, що матч між командами “Шахтар” (Донецьк) та “Рома” (Італія) розпочнеться сьогодні, 21 лютого, о 21:45 на стадіоні “Металіст”. У зв'язку з матчем роботу метрополітену продовжили на годину – до 1:00.

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