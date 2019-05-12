Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизом

"2575390 - столько украинцев уже лично почувствовали все преимущества безвизового режима с ЕС! Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны Европейского Союза и мира без оформления визовых документов, растет ежедневно. И таких стран - уже более сотни. Мир становится еще более открытым ежедневно", - написал он.



Как сообщал УНН, украинцы уже совершили более 33 млн поездок в ЕС по "безвизу" .



Напомним, глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что не видит на сегодняшний день угроз безвизового режима для украинских граждан.