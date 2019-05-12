Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"2575390 - столько украинцев уже лично почувствовали все преимущества безвизового режима с ЕС! Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны Европейского Союза и мира без оформления визовых документов, растет ежедневно. И таких стран - уже более сотни. Мир становится еще более открытым ежедневно", - написал он.
Как сообщал УНН, украинцы уже совершили более 33 млн поездок в ЕС по "безвизу" .
Напомним, глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что не видит на сегодняшний день угроз безвизового режима для украинских граждан.