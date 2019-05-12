Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"2 575 390 - стільки українців вже особисто відчули усі переваги безвізового режиму з ЄС! Кількість наших співвітчизників, які можуть відвідати країнами Європейського Союзу та світу без оформлення візових документів, зростає щоденно. І таких країн - вже більше сотні. Світ стає іще відкритішим щодня", - написав він.
Як повідомляв УНН, українці уже здійснили більше 33 млн поїздок до ЄС по "безвізу".
Нагадаємо, глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що не бачить на сьогоднішній день загроз безвізового режиму для українських громадян.