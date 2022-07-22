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Более 1700 человек погибли в Португалии и Испании из-за сильной жары в Европе

Более 1700 человек погибли в Португалии и Испании из-за сильной жары в Европе

Киев • УНН

 • 132447 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Описанная как «беспрецедентная, пугающая и апокалиптическая» волна тепла в Европе унесла более 1700 жизней только в Португалии и Испании, заявил в пятницу региональный председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает УНН.

Цитата

«Ситуация вновь указывает на острую потребность в общеевропейских действиях для эффективной борьбы с изменением климата — всеобъемлющим кризисом нашего времени, который угрожает как индивидуальному здоровью, так и самому существованию человечества», — заявил Ганс Клюге, региональный директор ВОЗ в Европе.

«Для этого правительствам необходимо продемонстрировать политическую волю и подлинное лидерство в реализации глобального Парижского соглашения об изменении климата, при этом сотрудничество заменит разногласия и пустую риторику», - сказал он.

Детали

Клюге отметил, что лесные пожары, известные своими катастрофическими последствиями в южной Европе, происходят далеко на севере, вплоть до Скандинавии, а пожары в Лондоне на этой неделе уничтожили 41 дом.

«Этот жгучий летний сезон едва пройден наполовину», - заметил Клюге.

«Изменение климата не ново. Однако его последствия нарастают сезон за сезоном, из года в год, приводя к катастрофическим последствиям».

Региональный руководитель ВОЗ пояснил, что экстремальное тепловое воздействие часто усугубляет ранее существовавшие заболевания у людей.

«Тепловой удар и другие серьезные формы гипертермии – аномально высокая температура тела – вызывают страдания и преждевременную смерть. Люди в любом возрасте — младенцы и дети, а также пожилые люди — подвергаются особому риску», — добавил он.

Добавим

Волна жары, охватившая за последние недели Европу способствовала смертоносным лесным пожарам во Франции, Греции, Португалии и Испании, уничтожившим огромные участки земли.

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