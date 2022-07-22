Понад 1700 людей загинули в Португалії та Іспанії через сильну спеку в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Описана як «безпрецедентна, лякаюча і апокаліптична» хвиля тепла в Європі забрала понад 1700 життів тільки в Португалії та Іспанії, заявив у п'ятницю регіональний голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає УНН.
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«Ситуація знову вказує на гостру потребу у загальноєвропейських діях для ефективної боротьби зі зміною клімату — всеосяжною кризою нашого часу, яка загрожує як індивідуальному здоров'ю, так і самому існуванню людства», — заявив Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.
«Для цього урядам необхідно продемонструвати політичну волю та справжнє лідерство в реалізації глобальної Паризької угоди про зміну клімату, при цьому співпраця замінить розбіжності та порожню риторику», - сказав він.
Деталі
Клюге зазначив, що лісові пожежі, відомі своїми катастрофічними наслідками у південній Європі, нині відбуваються далеко на півночі, аж до Скандинавії, а пожежі в Лондоні цього тижня знищили 41 будинок.
«Цей пекучий літній сезон ледве пройдено наполовину», - зауважив Клюге.
«Зміна клімату не нова. Однак її наслідки наростають сезон за сезоном, рік у рік, призводячи до катастрофічних наслідків».
Регіональний керівник ВООЗ пояснив, що екстремальний тепловий вплив часто посилює захворювання, які існували раніше у людей.
«Тепловий удар та інші серйозні форми гіпертермії – аномально висока температура тіла – викликають страждання та передчасну смерть. Люди в будь-якому віці — немовлята та діти, а також люди похилого віку — наражаються на особливий ризик», — додав він.
Додамо
Хвиля спеки, що охопила за останні тижні Європу сприяла смертоносним лісовим пожежам у Франції, Греції, Португалії та Іспанії, що знищили величезні ділянки землі.
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