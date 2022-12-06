Более 17 тысяч гражданских лиц были убиты в Украине с начала полномасштабного вторжения рф – ООН

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“По данным УВКПЧ, по состоянию на 1 декабря 17 тысяч 23 гражданских лиц были убиты с 24.02.2022 года, включая 419 детей. Однако, мы все знаем, что реальные цифры гораздо выше. ВОЗ сообщает по меньшей мере о 715 нападениях на медицинские учреждения в стране, включая 630 нападений, которые нанесли ущерб медицинским учреждениям, 61 нападение против персонала. И эти нападения в Украине – это более 70% всех нападений на медицинские объекты по всему миру”, – заявил спикер.

Детали

Он также добавил, что с февраля 2022 года 1 148 детей были убиты, либо получили ранения, еще миллионы вынуждены бежать, а также подвергаются риску насилия.

Кроме того, более 14 млн человек по прежнему вынужденно переселены, и вынуждены покинуть свои дома в Украине, включая 6,5 млн ВПЛ в Украине. Более 7 млн 800 тысяч украинцев находятся в Европе.

Добавим

Ранее в ООН заявили, что в странах Европейского Союза зарегистрировано более 4,75 млн украинских беженцев.