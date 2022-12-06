Понад 17 тисяч цивільних осіб було вбито в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф – ООН

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“За даними УВКПЛ, станом на 1 грудня 17 тисяч 23 цивільних осіб було вбито з 24.02.2022 року, включаючи 419 дітей. Однак, ми всі знаємо, що реальні цифри набагато вищі. ВООЗ повідомляє щонайменше про 715 нападів на медичні установи в країні, включаючи 630 нападів, які завдали шкоди медичним установам, 61 напад проти персоналу. І ці напади в Україні – це понад 70% всіх нападів на медичні об'єкти по всьому світу”, – заявив речник.

Деталі

Він також додав, що з лютого 2022 року 1 148 дітей було вбито або отримали поранення, ще мільйони змушені втекти, а також наражаються на ризик насильства.

Крім того, понад 14 млн осіб, як і раніше, вимушено переселені, і змушені залишити свої будинки в Україні, включаючи 6,5 млн ВПО в Україні. Понад 7 млн 800 тисяч українців перебувають у Європі.

Додамо

Раніше в ООН заявили, що в країнах Європейського Союзу зареєстровано понад 4,75 млн українських біженців.