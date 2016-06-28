Более 130 человек в Китае госпитализировали из-за утечки химиката

В окружающую среду попало вещество дикетен, которое используют при производстве бумаги и лекарств.

Местные чиновники обвиняют руководство завода Beichen Biotechnology в халатности. Xinhua сообщила, что после утечки компания прекратила работу.

В общем госпитализировали 131 человек. Из них 11 вскоре выписали, а остальные до сих пор находятся в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Это лишь один из многих случаев утечки опасных веществ в Китае. В стране накопили большие запасы токсичных химикатов. Многие из них сохраняют рядом с жилыми домами.