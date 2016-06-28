Понад 130 осіб у Китаї госпіталізували через витік хімікату
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. На сході Китаю понад 130 людей опинилися у лікарні лікарні через витік хімікатів з одного із заводів. Витік стався у провінції Шаньдун, передає УНН із посиланням на ВВС.
У навколишнє середовище потрапила речовина дікетен, яку використовують при виробництві паперу і ліків.
Місцеві чиновники звинувачують керівництво заводу Beichen Biotechnology у халатності. Xinhua повідомила, що після витоку компанія припинила роботу.
Загалом госпіталізували 131 людину. З них 11 незабаром виписали, а решта досі перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюються як стабільний.
Це лише один з багатьох випадків витоку небезпечних речовин у Китаї. У країні накопичили великі запаси токсичних хімікатів. Багато з них зберігають поруч із житловими будинками.