Более 110 тыс. участников приняли участие в пробном ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По данным региональных центров оценивания качества образования, участие в пробном тестировании ВНО приняли 110 053 человек. Об этом сообщили в пресс-службе УЦОКО.
“1 апреля 2017 состоялось пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. По данным региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании приняли 110 053 человек, что составляет 96,97% от общего количества зарегистрированных для прохождения пробного ВНО по этому предмету”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что каждый участник имеет возможность получить результат пробного ВНО с помощью специального онлайн сервиса “Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания”.
“Сейчас электронную форму бланка ответов типа А уже заполнили 44616 участников (41,07%), бланка ответов типа Б — 26 202 (23,09%)”, — добавили в пресс-службе.
Напомним, для участия в ВНО-2017 зарегистрировались более 223 тыс. человек.