Понад 110 тис. учасників взяли участь у пробному ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у пробному тестуванні ЗНО взяли 110 053 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі УЦОЯО.
"1 квітня 2017 року відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні взяли 110 053 осіб, що складає 96,97 % від загальної кількості зареєстрованих для проходження пробного ЗНО з цього предмета", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що кожен учасник має можливість отримати результат пробного ЗНО за допомогою спеціального он-лайн сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання».
"Наразі електронну форму бланка відповідей типу А вже заповнили 44 616 учасників (41,07% ), бланка відповідей типу Б – 26 202 (23,09%)", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, для участі в ЗНО-2017 зареєструвалися більше 223 тис. осіб.