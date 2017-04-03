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Понад 110 тис. учасників взяли участь у пробному ЗНО

Понад 110 тис. учасників взяли участь у пробному ЗНО

Київ • УНН

 • 8712 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у пробному тестуванні ЗНО взяли 110 053 осіб. Про це УНН повідомили у прес-службі УЦОЯО.

"1 квітня 2017 року відбулося пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні взяли 110 053 осіб, що складає 96,97 % від загальної кількості зареєстрованих для проходження пробного ЗНО з цього предмета", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що кожен учасник має можливість отримати результат пробного ЗНО за допомогою спеціального он-лайн сервісу «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання».

"Наразі електронну форму бланка відповідей типу А вже заповнили 44 616 учасників (41,07% ), бланка відповідей типу Б – 26 202 (23,09%)", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, для участі в ЗНО-2017 зареєструвалися більше 223 тис. осіб.

Українські Національні Новини

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