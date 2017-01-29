Более 1 млн гражданских лиц владеют оружием в Украине - МВД

"По итогам 2016 года, согласно базе данных, на учете органов Национальной полиции Украины в стране 878 739 человек - владельцев огнестрельного оружия. За 2016 рост составил 10 158 человек ", - говорится в сообщении.

Министр отметил, что все эти люди имеют в собственности и личном пользовании:

- 763725 единиц охотничьего оружия (+ 9415 за 2016)

- 144770 единиц охотничьего нарезного оружия (+ 6526)

- 5014 единиц охотничьего оружия комбинированного (+ 118).

"Если к этому добавить 189643 лиц, имеющих на руках 194845 единиц специальных резинострелов, пневматиков и других спецсредств нелетального действия, имеем более миллиона гражданских лиц, обладающих оружием в Украине", - заявил Аваков.