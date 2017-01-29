Понад 1 млн цивільних осіб володіють зброєю в Україні - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Понад мільйон цивільних осіб наразі володіють зброєю в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр МВС України Арсен Аваков, передає УНН.
“За підсумками 2016 року, згідно з базою даних, на обліку органів Національної поліції України в країні 878 739 осіб — власників вогнепальної зброї. За 2016 рік зростання склало 10 158 осіб”, — йдеться в повідомленні.
Міністр зазначив, що всі ці люди мають у власності та особистому користуванні:
— 763 725 одиниць мисливської зброї ( + 9 415 за 2016 рік);
— 144 770 одиниць мисливської нарізної зброї ( + 6 526);
— 5 014 одиниць мисливської зброї комбінованого (+ 118).
“Якщо до цього додати 189 643 осіб, які мають на руках 194 845 одиниць спеціальних гумострілів, пневматиків та інших спецзасобів несмертельної дії, маємо більше мільйона цивільних осіб, що володіють зброєю в Україні”, — заявив А.Аваков.