Помпео обвинил Россию в убийстве турецких солдат в Сирии

КИЕВ. 18 марта. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник, 17 марта, обвинил Россию в убийстве десятков турецких военных в Сирии в ходе военной операции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Госдепе, передает УНН со ссылкой на DW.