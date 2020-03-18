Помпео звинуватив Росію у вбивстві турецьких солдатів в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео у вівторок, 17 березня, звинуватив Росію у вбивстві десятків турецьких військових в Сирії в ході військової операції. Про це він заявив на прес-конференції в Держдепі, передає УНН із посиланням на DW.
“Ми впевнені, що Росія вбила дюжини турецьких військових в ході своїх військових операцій, ми підтримуємо нашу союзницю по НАТО Туреччину і розглянемо вжиття додаткових заходів для того, щоб надати їй допомогу і покласти край насильству в Ідлібі і в Сирії”, — наводяться слова Помпео на сайті держдепу.
Нагадаємо, у ніч на 28 лютого в результаті удару армії Сирії в Ідлібі були вбиті 33 турецьких військовослужбовців. У відповідь турецька армія завдала ударів з землі і з повітря по позиціях сирійських урядових сил. Анкара та НАТО звинуватили Дамаск і поклали відповідальність на Москву за те, що та не змогла зупинити наступ сирійської армії в Ідлібі.
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На початку березня на зустрічі в Москві президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердогана домовилися про встановлення нового перемир’я в сирійській провінції Ідліб. Туреччина залишила за собою право відповідати на напади сирійської армії.
Через бої в провінції Ідліб, що тривають вже кілька місяців, близько мільйона її жителів покинули свої будинки і попрямували в сторону турецького кордону. У ситуації, що склалася Анкара заявила, що не зможе взяти цих біженців додатково до 3,6 млн сирійців, які вже перебувають в таборах на території Туреччини. В кінці лютого Ердоган розпорядився відкрити кордон з ЄС, тисячі біженців зібралися на кордоні з Грецією.