Помпео звинуватив Росію у вбивстві турецьких солдатів в Сирії

КИЇВ. 18 березня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео у вівторок, 17 березня, звинуватив Росію у вбивстві десятків турецьких військових в Сирії в ході військової операції. Про це він заявив на прес-конференції в Держдепі, передає УНН із посиланням на DW.