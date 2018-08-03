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Помпео обвинил КНДР в нарушении обязательств по денуклеаризации

Помпео обвинил КНДР в нарушении обязательств по денуклеаризации

Киев  •  УНН

 • 9061 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Северная Корея на деле далека от выполнения обещаний по денуклеаризации и как и прежде нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

"Лидер КНДР Ким Чен Ын взял на себя обязательство по денуклеаризации. В резолюциях СБ ООН мир потребовал, чтобы (он) сделал это", - сказал Помпео.

"В том случае, когда они ведут себя несоответственно с этим, они нарушают одну или обе резолюции СБ ООН, мы видим, что все еще надо пройти путь, чтобы достичь конечного результата, которого мы хотим", - добавил госсекретарь США.

Ранее КНДР отказалась создавать с США совместную рабочую группу по денуклеаризации.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам исторической встречи 12 июня текущего года в Сингапуре подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.

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