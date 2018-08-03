Помпео звинуватив КНДР у порушенні зобов'язань з денуклеаризації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Північна Корея на ділі далека від виконання обіцянок щодо денуклеаризації та як і раніше порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
"Лідер КНДР Кім Чен Ин взяв на себе зобов'язання з денуклеаризації. У резолюціях РБ ООН світ зажадав, щоб (він) зробив це", - сказав Помпео.
"У тому випадку, коли вони поводяться невідповідно з цим, вони порушують одну або обидві резолюції РБ ООН, ми бачимо, що все ще треба пройти шлях, щоб досягти кінцевого результату, якого ми хочемо", - додав держсекретар США.
Раніше КНДР відмовилася створювати з США спільну робочу групу з денуклеаризації.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин за підсумками історичної зустрічі 12 червня поточного року в Сінгапурі підписали спільний документ. У ньому, зокрема, Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов'язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Наміри сторін в підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизувалися.