Помпео обвинил администрацию Мадуро в отключении электроэнергии в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Госсекретарь Майкл Помпео возложил вину за отключения электроэнергии на территории Венесуэлы на администрацию президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Помпео в Twitter.
“Отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Брак электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро”, — написал госсекретарь в четверг в своем микроблоге.
Напомним, в четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы с 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в трагедии “американский империализм”.
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Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в четверг в эфире гостелевидения сообщил, что электроснабжение в Венесуэле полностью восстановят в ближайшие часы. По его словам, в штатах Монагас, Ансоатеги и Нуэва-Эспарта подача электричества уже восстановлена.
Как сообщал УНН, жители нескольких районов Каракаса, столицы Венесуэлы, в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.
Напомним, по возвращении в Венесуэлу Гуайдо собирается объявить о начале новых манифестаций против Мадуро и социалистов.