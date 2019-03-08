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Помпео обвинил администрацию Мадуро в отключении электроэнергии в Венесуэле

Помпео обвинил администрацию Мадуро в отключении электроэнергии в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 12591 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Госсекретарь Майкл Помпео возложил вину за отключения электроэнергии на территории Венесуэлы на администрацию президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог Помпео в Twitter.

“Отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Брак электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро”, — написал госсекретарь в четверг в своем микроблоге.

Напомним, в четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы с 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в трагедии “американский империализм”.

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Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в четверг в эфире гостелевидения сообщил, что электроснабжение в Венесуэле полностью восстановят в ближайшие часы. По его словам, в штатах Монагас, Ансоатеги и Нуэва-Эспарта подача электричества уже восстановлена.

Как сообщал УНН, жители нескольких районов Каракаса, столицы Венесуэлы, в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.

Напомним, по возвращении в Венесуэлу Гуайдо собирается объявить о начале новых манифестаций против Мадуро и социалистов.

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