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Помпео звинуватив адміністрацію Мадуро в відключенні електроенергії у Венесуелі

Помпео звинуватив адміністрацію Мадуро в відключенні електроенергії у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Держсекретар Майкл Помпео поклав провину за відключення електроенергії на території Венесуели на адміністрацію президента Боліваріанської Республіки Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог Помпео у Twitter.

"Відключення електроенергії і розруха, від яких страждають прості венесуельці, відбуваються не через США. Не через Колумбію. Не через Еквадор або Бразилію, Європу або кого-небудь ще. Брак електроенергії і голод є результатом некомпетентності режиму Мадуро", - написав держсекретар в четвер у своєму мікроблозі.

Нагадаємо, у четвер Каракас і 20 штатів Венесуели з 23 залишилися без енергопостачання. За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Мадуро звинуватив у трагедії "американський імперіалізм".

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Віце-президент з питань зв'язку та культури, міністр зв'язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігес в четвер в ефірі держтелебачення повідомив, що електропостачання в Венесуелі повністю відновлять в найближчі години. За його словами, в штатах Монагас, Ансоатеги і Нуева-Еспарта подача електрики вже відновлено.

Як повідомляв УНН, мешканці кількох районів Каракаса, столиці Венесуели, в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

Нагадаємо, після повернення до Венесуели Гуайдо збирається оголосити про початок нових маніфестацій проти Мадуро і соціалістів.

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