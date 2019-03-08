Літак з Колумбії не зміг сісти в знеструмленому аеропорту Каракаса
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Літак, що вилетів з Боготи, в четвер увечері не зміг здійснити посадку в аеропорту Майкетія, обслуговуючому Каракас, який залишився без електропостачання. Про це повідомила на своєму сайті газета El Nacional, передає УНН.
За її даними, літак, що належить колумбійському лоукостеру Wingo, повернулося до Боготи.
У четвер багато районів Каракаса та понад 20 штатів Венесуели залишилися без енергопостачання.
За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії "американський імперіалізм".
Представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Боліваріанської Республіки неодноразово заявляли, що аварії в профільній сфері викликані браком ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж і підстанцій, а не саботажем.
Як повідомляв УНН, мешканці кількох районів Каракаса, столиці Венесуели, в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.
Нагадаємо, після повернення до Венесуели Гуайдо збирається оголосити про початок нових маніфестацій проти Мадуро і соціалістів.