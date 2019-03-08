Літак з Колумбії не зміг сісти в знеструмленому аеропорту Каракаса

КИЇВ. 8 березня. УНН. Літак, що вилетів з Боготи, в четвер увечері не зміг здійснити посадку в аеропорту Майкетія, обслуговуючому Каракас, який залишився без електропостачання. Про це повідомила на своєму сайті газета El Nacional, передає УНН.