Самолет из Колумбии не смог сесть в обесточенном аэропорту Каракаса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Самолет, вылетевший из Боготы, в четверг вечером не смог совершить посадку в аэропорту Майкетия, который обслуживает Каракас, так как тот остался без электроснабжения. Об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional, передает УНН.
По ее данным, самолет, принадлежащий колумбийскому лоукостеру Wingo, вернулся в Боготу.
В четверг многие районы Каракаса и более 20 штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения.
По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм".
Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Боливарианской Республики неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере вызваны нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания сетей и подстанций, а не саботажем.
Как сообщал УНН, жители нескольких районов Каракаса, столицы Венесуэлы, в четверг вечером вышли на улицы, требуя от властей восстановить электроснабжение.
Напомним, по возвращении в Венесуэлу Гуайдо собирается объявить о начале новых манифестаций против Мадуро и социалистов.