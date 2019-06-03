Помпео усомнился в успехе "сделки века" по ситуации на Ближнем Востоке

Как указал глава Госдепартамента, “можно утверждать”, что план “неисполнимый”, и он не сможет “принести результатов”. Тем не менее он выразил надежду, что сделку не отвергнут с ходу. “Он (план) может быть отвергнут, — цитирует издание госсекретаря. — Большой вопрос в том, сможем ли мы получить достаточно пространства для реального разговора о том, как его (план) выстраивать”.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, обнародование плана неоднократно откладывалось. “Нам потребовалось больше времени, чтобы разработать наш план, чем первоначально предполагалось, мягко говоря”, — отметил он 28 мая на конференции руководителей крупнейших американских еврейских организаций. По словам Помпео, “нет никаких гарантий”, что США смогут урегулировать с помощью этого плана палестино-израильский конфликт. “Я надеюсь, что все будут заниматься (урегулированием конфликта) всерьез”, — указал госсекретарь.

Он признал наличие опасений того, что план будет односторонним и принесет выгоду только израильскому правительству. “Я понимаю, почему люди думают, что это будет сделка, которую смогут полюбить только израильтяне, — сказал шеф американской дипломатии. — Я понимаю восприятие этого. Я надеюсь, что все просто выслушают и позволят ему (плану) понемногу действовать”.

По словам дипломата, Госдепартамент “довольно много думал” над возможной ситуацией, при которой план “не принесет результатов”. “Я не хочу называть это неудачей, — пояснил госсекретарь. — Называйте как угодно. Я часто терплю неудачи, так что речь не идет о том, чтобы не использовать такое слово”.

Как рассказали газете участники встречи, у них сложилось впечатление, что Помпео не был оптимистичен в отношении того, что плану может сопутствовать успех. “Он никоим образом не был уверен, что этот процесс приведет к успешному завершению”, — сказал один из них.

Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом Элан Карр, , присутствовавший на конференции, сказал, что госсекретарь “дал обнадеживающую оценку перспективе мирного соглашения между Израилем и Палестиной”. “Это был отличный брифинг, который был крайне позитивно воспринят на конференции”, — отметил дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

Напоминаем, исламские страны отвергают любое изменение статуса Восточного Иерусалима.