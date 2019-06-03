Помпео засумнівався в успіху "угоди століття" щодо ситуації на Близькому Сході

Як вказав глава Держдепартаменту, “можна стверджувати”, що план “нездійсненний”, і він не зможе “принести результатів”. Проте він висловив надію, що угоду не відкинуть з ходу. “Він (план) може бути відкинутий, — цитує видання держсекретаря. — Велике питання в тому, чи зможемо ми отримати достатньо простору для реальної розмови про те, як його (план) вибудовувати”.

За словами керівника зовнішньополітичного відомства, оприлюднення плану неодноразово відкладалося. “Нам потрібно більше часу, щоб розробити наш план, ніж спочатку передбачалося, м’яко кажучи”, — зазначив він 28 травня на конференції керівників найбільших американських єврейських організацій. За словами Помпео, “немає ніяких гарантій”, що США зможуть врегулювати за допомогою цього плану палестино-ізраїльський конфлікт. “Я сподіваюся, що усі буде займатися (врегулюванням конфлікту) серйозно”, — вказав держсекретар.

Він визнав наявність побоювань того, що план буде одностороннім і принесе вигоду тільки ізраїльському уряду. “Я розумію, чому люди думають, що це буде угода, яку зможуть полюбити тільки ізраїльтяни, — сказав шеф американської дипломатії. — Я розумію сприйняття цього. Я сподіваюся, що усі просто вислухають і дадуть змогу йому (плану) потроху діяти”.

За словами дипломата, Держдепартамент “досить багато думав” над можливою ситуацією, при якій план “не принесе результатів”. “Я не хочу називати це невдачею, — пояснив держсекретар. — Називайте як завгодно. Я часто терплю невдачі, так що мова не йде про те, щоб не використовувати таке слово”.

Як розповіли газеті учасники зустрічі, у них склалося враження, що Помпео не оптимістичний щодо того, що план може супроводжувати успіх. “Він жодним чином не був упевнений, що цей процес призведе до успішного завершення”, — сказав один з них.

Спецпредставник США по боротьбі з антисемітизмом Елан Карр,, який був присутній на конференції, сказав, що держсекретар “дав обнадійливу оцінку перспективі мирної угоди між Ізраїлем і Палестиною”. “Це був відмінний брифінг, який був вкрай позитивно сприйнятий на конференції”, — зазначив дипломат, чий апарат входить в структуру Держдепартаменту.

Нагадуємо, ісламські країни відкидають будь-яку зміну статусу Східного Єрусалиму.