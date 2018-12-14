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Помпео: вступление Македонии в НАТО усилит возможности Балкан по противостоянию России

Киев • УНН

 • 7743 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что вступление Македонии в НАТО усилит возможности балканских стран по противостоянию России в регионе. Такую точку зрения он изложил в четверг в Вашингтоне на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Греции Йоргосом Катрунгалосом, информирует УНН.

Помпео: вступление Македонии в НАТО усилит возможности Балкан по противостоянию России

“В июне Греция подписала соглашение, которое окажет позитивное экономическое влияние и поможет Греции стать „воротами на Балканы“. Это соглашение позволит вашему соседу вступить в НАТО и ЕС, как Республика Северная Македония, а также усилит Балканы в противостоянии вредоносному российскому влиянию”, — утверждает госсекретарь.

Он также отметил, что поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу из региона Каспия “помогут таким странам, как Болгария, сократить зависимость от российских энергоносителей”.

Справка: министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали 17 июня соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

This afternoon, @SecPompeo delivered remarks with Greek Acting Minister of Foreign Affairs @gkatr as part of the US- #Greece Strategic Dialogue at the State Department. @GreeceMFA @USEmbassyAthens @GreeceInUSA pic.twitter.com/HjrDFYKAJ8

— Department of State (@StateDept) 13 декабря 2018

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