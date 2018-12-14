Помпео: вступ Македонії в НАТО посилить можливості Балкан щодо протистояння Росії

$41.400.13
45.840.29
ukru
Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
05:00 • 1752 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 31962 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 72732 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 59668 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 74719 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91315 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86691 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 172312 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100028 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72614 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.3м/с
68%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 10901 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 9864 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 15914 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 6712 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 14779 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 1776 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172314 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329604 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262785 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373672 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 31979 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16253 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21475 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27351 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48191 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Помпео: вступ Македонії в НАТО посилить можливості Балкан щодо протистояння Росії

Київ • УНН

 • 7743 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео вважає, що вступ Македонії в НАТО посилить можливості балканських країн з протистояння Росії в регіоні. Таку точку зору він виклав в четвер у Вашингтоні на зустрічі з першим заступником міністра закордонних справ Греції Йоргосом Катрунгалосом, інформує УНН.

Помпео: вступ Македонії в НАТО посилить можливості Балкан щодо протистояння Росії

“У червні Греція підписала угоду, яка матиме позитивний економічний вплив і допоможе Греції стати „воротами на Балкани“. Ця угода дозволить вашому сусідові вступити в НАТО і ЄС, як Республіка Північна Македонія, а також посилить Балкани в протистоянні шкідливому російському впливу”, — стверджує держсекретар.

Він також зазначив, що поставки газу в Європу по трансадріатичному газопроводу з регіону Каспію “допоможуть таким країнам, як Болгарія, скоротити залежність від російських енергоносіїв”.

Довідка: міністри закордонних справ Греції та Македонії Нікос Котзіас і Нікола Дімітров підписали 17 червня угоду, відповідно до якої колишня югославська республіка перейменовується в Республіку Північна Македонія. Суперечка між Македонією та Грецією з приводу назви колишньої югославської республіки, яке збігається з найменуванням північної грецької області, велася протягом 25 років. Афіни домагалися зміни назви сусідньої країни і виступали проти її вступу до Євросоюзу і НАТО.

This afternoon, @SecPompeo delivered remarks with Greek Acting Minister of Foreign Affairs @gkatr as part of the U.S.-#Greece Strategic Dialogue at the State Department. @GreeceMFA @USEmbassyAthens @GreeceInUSA pic.twitter.com/HjrDFYKAJ8

— Department of State (@StateDept) 13 грудня 2018 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,193.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62