Помпео: вступ Македонії в НАТО посилить можливості Балкан щодо протистояння Росії

“У червні Греція підписала угоду, яка матиме позитивний економічний вплив і допоможе Греції стати „воротами на Балкани“. Ця угода дозволить вашому сусідові вступити в НАТО і ЄС, як Республіка Північна Македонія, а також посилить Балкани в протистоянні шкідливому російському впливу”, — стверджує держсекретар.

Він також зазначив, що поставки газу в Європу по трансадріатичному газопроводу з регіону Каспію “допоможуть таким країнам, як Болгарія, скоротити залежність від російських енергоносіїв”.

Довідка: міністри закордонних справ Греції та Македонії Нікос Котзіас і Нікола Дімітров підписали 17 червня угоду, відповідно до якої колишня югославська республіка перейменовується в Республіку Північна Македонія. Суперечка між Македонією та Грецією з приводу назви колишньої югославської республіки, яке збігається з найменуванням північної грецької області, велася протягом 25 років. Афіни домагалися зміни назви сусідньої країни і виступали проти її вступу до Євросоюзу і НАТО.

This afternoon, @SecPompeo delivered remarks with Greek Acting Minister of Foreign Affairs @gkatr as part of the U.S.-#Greece Strategic Dialogue at the State Department. @GreeceMFA @USEmbassyAthens @GreeceInUSA pic.twitter.com/HjrDFYKAJ8

— Department of State (@StateDept) 13 грудня 2018 р.