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Помпео официально вступил в должность госсекретаря США

Помпео официально вступил в должность госсекретаря США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Экс-директор ЦРУ Майк Помпео в субботу официально вступил в должность госсекретаря США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Пока новый глава внешнеполитического ведомства США не представил свою программу, но, как подчеркивают американские СМИ, его считают жестким и консервативным политиком.

В отличие от своего предшественника, Рекса Тиллерсона, у Помпео нет разногласий с главой Белого дома. Ожидается, что он попробует реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования.

Рексу Тиллерсону уже поступили несколько предложений о работе. В частности, один из университетов Техаса попросил экс-госсекретаря возглавить наблюдательный совет учебного заведения.

После назначения Помпео ЦРУ возглавила бывший заместитель директора ведомства Джина Хаспел. Она стала первой женщиной в должности главы разведывательной службы США.

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