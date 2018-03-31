Помпео офіційно вступив на посаду держсекретаря США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Екс-директор ЦРУ Майк Помпео в суботу офіційно вступив на посаду держсекретаря США, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Поки новий очільник зовнішньополітичного відомства США не представив свою програму, але, як підкреслюють американські ЗМІ, його вважають жорстким і консервативним політиком.
На відміну від свого попередника, Рекса Тіллерсона, у Помпео немає розбіжностей з очільником Білого дому. Очікується, що він спробує реалізувати новий зовнішньополітичний курс адміністрації, відстоюючи принципи і рішення, в першу чергу, внутрішньоамериканських проблем за рахунок відмови від світового домінування.
Рексу Тіллерсона вже надійшли кілька пропозицій щодо роботи. Зокрема, один з університетів Техасу попросив екс-держсекретаря очолити наглядову раду навчального закладу.
Після призначення Помпео ЦРУ очолила колишній заступник директора відомства Джина Хаспел. Вона стала першою жінкою на посаді голови розвідувальної служби США.