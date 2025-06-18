Помощникам воспитателей спецсадов планируют предоставлять дополнительные отпуска
Киев • УНН
Правительство установило продолжительность ежегодного дополнительного отпуска для помощников воспитателей в специальных детсадах. Отпуск составит 7 или 14 календарных дней в зависимости от особенностей развития детей.
Помощникам воспитателей в специальных детских садах планируют предоставлять ежегодный дополнительный отпуск, о соответствующем решении Кабмина в среду сообщил представитель правительства в парламенте Тарам Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Установлено... продолжительность ежегодного дополнительного отпуска помощников воспитателей специальных детских садов (специальных групп в учреждениях дошкольного образования)", - сообщил Мельничук.
Что предлагается
Предполагается продолжительность дополнительного отпуска помощников воспитателей, работающих с детьми:
- с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение слуховой или зрительной функций, функциональными физическими или моторными трудностями, функциональными речевыми трудностями, с социоадаптационными трудностями, - 7 календарных дней;
- с интеллектуальными трудностями или со сложными нарушениями развития, - 14 календарных дней.
Указанные положения, как сообщается, распространяются на помощников воспитателей спецгрупп в дошкольных подразделениях школ и других юридических лиц и ФЛП, работающих в сфере дошкольного образования.
Коллективным договором и/или трудовым договором таким работникам, по сообщению, может быть установлена большая продолжительность ежегодного дополнительного отпуска.
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