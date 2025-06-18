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Помощникам воспитателей спецсадов планируют предоставлять дополнительные отпуска

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Правительство установило продолжительность ежегодного дополнительного отпуска для помощников воспитателей в специальных детсадах. Отпуск составит 7 или 14 календарных дней в зависимости от особенностей развития детей.

Помощникам воспитателей спецсадов планируют предоставлять дополнительные отпуска

Помощникам воспитателей в специальных детских садах планируют предоставлять ежегодный дополнительный отпуск, о соответствующем решении Кабмина в среду сообщил представитель правительства в парламенте Тарам Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Установлено... продолжительность ежегодного дополнительного отпуска помощников воспитателей специальных детских садов (специальных групп в учреждениях дошкольного образования)", - сообщил Мельничук.

Что предлагается

Предполагается продолжительность дополнительного отпуска помощников воспитателей, работающих с детьми:

  • с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение слуховой или зрительной функций, функциональными физическими или моторными трудностями, функциональными речевыми трудностями, с социоадаптационными трудностями, - 7 календарных дней;
    • с интеллектуальными трудностями или со сложными нарушениями развития, - 14 календарных дней.

      Указанные положения, как сообщается, распространяются на помощников воспитателей спецгрупп в дошкольных подразделениях школ и других юридических лиц и ФЛП, работающих в сфере дошкольного образования.

      Коллективным договором и/или трудовым договором таким работникам, по сообщению, может быть установлена большая продолжительность ежегодного дополнительного отпуска.

      В Минобразования предоставили разъяснения относительно зарплат педагогам детсадов22.05.25, 11:11 • 2022 просмотра

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

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