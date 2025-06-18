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Помічникам вихователів спецсадків планують надавати додаткові відпустки

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Уряд встановив тривалість щорічної додаткової відпустки для помічників вихователів у спеціальних дитсадках. Відпустка становитиме 7 або 14 календарних днів залежно від особливостей розвитку дітей.

Помічникам вихователів спецсадків планують надавати додаткові відпустки

Помічникам вихователів у спеціальних дитсадках планують надавати щорічну додаткову відпустку, про відповідне рішення Кабміну у середу повідомив представник уряду у парламенті Тарам Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Установлено... тривалість щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків (спеціальних груп у закладах дошкільної освіти)", - повідомив Мельничук.

Що пропонується

Передбачається тривалість додаткової відпустки помічників вихователів, які працюють з дітьми:

  • з функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження слухової або зорової функцій, функціональними фізичними або моторними труднощами, функціональними мовленнєвими труднощами, із соціоадаптаційними труднощами, - 7 календарних днів;
    • з інтелектуальними труднощами або із складними порушеннями розвитку, - 14 календарних днів.

      Зазначені положення, як вказано, поширюються на помічників вихователів спецгруп у дошкільних підрозділах шкіл та інших юридичних осіб та ФОПів, які працюють у сфері дошкільної освіти.

      Колективним договором та/або трудовим договором таким працівникам, за повідомленням, може бути встановлено більшу тривалість щорічної додаткової відпустки.

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      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      СуспільствоОсвіта
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