Помощь Украине от США: спикер Палаты представителей Джонсон поставил ультиматум Белому дому

Спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность границ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо Джонсона для директора Офиса менеджмента и бюджета США Шаланды Янг, передает УНН.

Хотя Джонсон не уточняет, какую политику он хочет видеть принятой, он ссылается на Закон о безопасности границ, который потребует возобновления строительства стены на границе с Мексикой, впервые предложенной Дональдом Трампом, и ограничит возможности просителей убежища остаться в США - против всех предложений выступают демократы и Администрация Байдена.

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия коренных изменений в законы о безопасности границ нашей страны", - пишет Джонсон в письме Янг, добавляя, что он впервые проинформировал ее об этих требованиях в конце октября.

Джонсон заявил, что открытая граница США - это бессовестная и неустойчивая катастрофа. Он хочет "немедленного прекращения этого безумия".

"Вместо того, чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе для обсуждения логичных реформ, администрация Байдена проигнорировала реальность, предпочитая вместо этого заниматься политическим позированием. Мы готовы и хотим работать с администрацией над надежным пакетом мер по обеспечению безопасности границ, который защищает интересы американского народа", - добавил Джонсон.

Дополнение

США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге для сенаторов.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США могут прекратить поставки оружия Украине. Без действий американского Конгресса, к концу года США закончатся ресурсы, чтобы предоставлять больше оружия и оборудования Киеву.