Помощь США Украине и Израилю зависит от решений по пограничной политике Штатов
Киев • УНН
США сталкиваются с трудностями в утверждении новой помощи Украине и Израилю на фоне споров относительно пограничной политики. Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство для восстановления предыдущего состояния границы.
Соединённым Штатам Америки будет крайне трудно принять решение о выделении новой помощи Украине и Израилю до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики, сообщает УНН со ссылкой на заявление Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майка Тернера в эфире NBC.
Сейчас республиканцы пытаются связать одобрение иностранной военной помощи с ужесточением пограничной политики.
Цитата
"Конгресс потребует внесения изменений в законы, чтобы гарантировать, что граница вернётся к прежнему состоянию", - сказал председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер в эфире NBC.
Белый дом запросил около 4 миллиардов долларов чрезвычайного финансирования, чтобы увеличить ресурсы на границе и противодействовать потоку фентанила. Конгрессмен Тернер заявил, что в этом предложении отсутствуют изменения в политике, которых добиваются консерваторы.
В то же время сенатор Том Коттон заявил, что сейчас идет обсуждение изменений в сфере предоставления временного убежища мигрантам.
"В обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине мы должны провести значительные и существенные реформы нашей пограничной политики", - отметил он.
Помощь США Украине и Израилю зависит от решений по пограничной политике Штатов
США сталкиваются с трудностями в утверждении новой помощи Украине и Израилю на фоне споров относительно пограничной политики. Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство для восстановления предыдущего состояния границы.
На юге Одесской области снегопады приостановились. Олег Кипер показал, как идет работа по устранению последствий непогоды
Снегопад на юге Одесской области приостановился, и местные службы, включая службы по чрезвычайным ситуациям и энергетики, интенсивно работают над ликвидацией последствий метели.
Чехия будет представлять Украине лицензии на поставку военных материалов вместо военной техники
Чехия будет предоставлять лицензии на экспорт военных материалов на Украину, поскольку ее запасы военной техники слишком истощены для прямых поставок. Однако частные компании продолжают поставлять оборудование и боеприпасы на Украину с помощью доноров.
Снегопад усилился: на Киевщине ведется круглосуточная работа по расчистке дорог
Интенсивный снегопад в Киевской области побуждает к круглосуточной расчистке дорог, к которой привлечено 157 единиц техники; жителям рекомендуется избегать поездок, а школы с понедельника переходят на дистанционное обучение.
Двое суток мужчина бродил по заснеженным Карпатам в поисках границы, пока его не нашли пограничники
Украинские пограничники спасли 40-летнего мужчину, который почти двое суток бродил по заснеженным высокогорьям, пытаясь нелегально попасть в Румынию. Мужчину нашли в 3 км от границы без надлежащего снаряжения, его состояние после спасения удовлетворительное.
Очередной обмен на Ближнем Востоке: среди освобожденных ХАМАС заложников 9 детей
ХАМАС и Израиль провели обмен пленными: ХАМАС освободил 13 израильтян, в том числе девять детей. Израильская сторона готова продлить перемирие, если ХАМАС будет освобождать не менее 10-ти заложников в день.
Пограничники показали уничтожение вражеского склада противотанковых мин
Украинские пограничники с помощью воздушной разведки обнаружили и уничтожили замаскированный вражеский склад противотанковых мин на юге, обнародовав видео события.
Польские перевозчики начинают круглосуточное блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини"
Польские протестующие усиливают блокаду пункта пропуска Медыка-Шегини до круглосуточного режима, ранее этот пункт блокировался частично.
Украина имеет достаточные запасы газа для прохождения отопительного сезона - Минэнерго
Министерство энергетики Украины подтверждает, что обеспечило достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона, причем запасы превышают запланированные объемы на 1,3 миллиарда кубометров.
Партизаны сообщают о частых отключениях интернета в оккупированном Крыму
В оккупированном Крыму происходят перебои с интернетом, которые, вероятно, вызваны оккупантами, чтобы препятствовать распространению информации об их передвижениях.