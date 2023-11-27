Помощь США Украине и Израилю зависит от решений по пограничной политике Штатов

Соединённым Штатам Америки будет крайне трудно принять решение о выделении новой помощи Украине и Израилю до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики, сообщает УНН со ссылкой на заявление Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майка Тернера в эфире NBC.

Сейчас республиканцы пытаются связать одобрение иностранной военной помощи с ужесточением пограничной политики.

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"Конгресс потребует внесения изменений в законы, чтобы гарантировать, что граница вернётся к прежнему состоянию", - сказал председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер в эфире NBC.

Белый дом запросил около 4 миллиардов долларов чрезвычайного финансирования, чтобы увеличить ресурсы на границе и противодействовать потоку фентанила. Конгрессмен Тернер заявил, что в этом предложении отсутствуют изменения в политике, которых добиваются консерваторы.

В то же время сенатор Том Коттон заявил, что сейчас идет обсуждение изменений в сфере предоставления временного убежища мигрантам.

"В обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине мы должны провести значительные и существенные реформы нашей пограничной политики", - отметил он.