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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помощь США Украине и Израилю зависит от решений по пограничной политике Штатов

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 02:31  •  27514 просмотра

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США сталкиваются с трудностями в утверждении новой помощи Украине и Израилю на фоне споров относительно пограничной политики. Председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство для восстановления предыдущего состояния границы.

Соединённым Штатам Америки будет крайне трудно принять решение о выделении новой помощи Украине и Израилю до конца этого года из-за разногласий в вопросе пограничной политики, сообщает УНН со ссылкой на заявление Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майка Тернера в эфире NBC.

Сейчас республиканцы пытаются связать одобрение иностранной военной помощи с ужесточением пограничной политики.

Цитата

"Конгресс потребует внесения изменений в законы, чтобы гарантировать, что граница вернётся к прежнему состоянию", - сказал председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер в эфире NBC.

Белый дом запросил около 4 миллиардов долларов чрезвычайного финансирования, чтобы увеличить ресурсы на границе и противодействовать потоку фентанила. Конгрессмен Тернер заявил, что в этом предложении отсутствуют изменения в политике, которых добиваются консерваторы.

В то же время сенатор Том Коттон заявил, что сейчас идет обсуждение изменений в сфере предоставления временного убежища мигрантам.

"В обмен на предоставление дополнительного финансирования Украине мы должны провести значительные и существенные реформы нашей пограничной политики", - отметил он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Допомога США Україні та Ізраїлю залежить від рішень щодо прикордонної політики Штатів
US aid to Ukraine and Israel depends on decisions on US border policy
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