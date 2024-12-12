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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помогали «откосить» от мобилизации за 10 тыс. долл.: на Прикарпатье разоблачили врачей и должностных лиц МСЭК

Помогали «откосить» от мобилизации за 10 тыс. долл.: на Прикарпатье разоблачили врачей и должностных лиц МСЭК

Киев  •  УНН

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Отец и сын-врачи организовали схему оформления фальшивой инвалидности для уклонения от мобилизации. За год по меньшей мере 10 мужчин получили фиктивные справки через МСЭК за $10,5 тыс каждый.

На Прикарпатье разоблачены врачи и должностные лица МСЭК на оформлении липовой инвалидности мужчинам призывного возраста.  Услуга стоила в среднем 10 500 долларов.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Очередную схему оформления фиктивных справок об инвалидности работники ГБР заблокировали на Ивано-Франковщине. К ней были привлечены врачи и должностные лица Медико-социальной экспертной комиссии из Ивано-Франковской области. Организовали схему - отец и сын - врачи соответственно областной больницы Ивано-Франковска и одной из районных больниц региона. К схеме также были привлечены медики и руководство городской МСЭК

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение года они помогли установить «липовую» инвалидность по меньшей мере десяти мужчинам. Услуга стоила в среднем 10 500 долларов.

В частности, в апреле этого года к врачу за консультацией обратился знакомый с проблемы сердца. Медик направил его на обследование к своему отцу в областную больницу. Врач предложил мужчине быстро оформить группу инвалидности, даже без необходимой госпитализации. Медик заверил, что за деньги сможет договорится с чиновниками МСЭК о назначении ему III группы инвалидности. После принятия решения МСЭК по инвалидности «клиента» и получения последней части денег, работники ГБР задержали врачей

- информирует ГБР.

Им обоим сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УКУ).

Суд оставил руководительницу Хмельницкой МСЭК Крупу под стражей9 дек. 2024, 14:31 • 15969 просмотров

Дополнение

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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