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Ошибки правоохранителей в деле Саакашвили подрывают доверие общества - Матиос

Ошибки правоохранителей в деле Саакашвили подрывают доверие общества - Матиос

Киев  •  УНН

 • 19196 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Ошибки правоохранительных органов по делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили подрывают доверие общества в способность государства выполнять свои функции. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.

“Ошибки правоохранителей при ситуации о которой мы сейчас говорим (с задержанием Саакашвили — ред.) подрывают доверие общества в способность государства выполнять свою функцию”, — завил А.Матиос.

Он отметил, что подразумевает превентивные и карательные функции государства, а также то, что оно должно иметь суд.

“Все эти звенья сделали свою работу, кто больше, кто меньше, но суд поставил свое решение”, — добавил прокурор.

Кроме того, он отметил, что государство обязано использовать те инструменты принуждения, которые у него есть, согласно закону.

“А если ты понимаешь, это не воспримется в какой-то мере обществом, ты должен готовить это действие и безотлагательно объяснять. Не приемлю оправдания государства перед обществом в виде тех или иных неправильных действий. Каждый несет свою ответственность”, — отметил А.Матиос.

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.

Как сообщал УНН, Саакашвили задержали 8 декабря в квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

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