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Помилки правоохоронців у справі Саакашвілі підривають довіру суспільства – Матіос

Помилки правоохоронців у справі Саакашвілі підривають довіру суспільства – Матіос

Київ • УНН

 • 19199 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Помилки правоохоронних органів у справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі підривають довіру суспільства у спроможність держави виконувати свої функції. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив Головний військовий прокурор України, Анатолій Матіос, передає УНН.

“Помилки правоохоронців при ситуації про яку ми зараз говоримо (з затриманням Саакашвілі — ред.) підривають довіру суспільства у спроможність держави виконувати свою функцію”, — завив А.Матіос.

Він зазначив, що має на увазі превентивні та каральні функції держави, а також те, що вона повинна мати суд.

“Всі ці ланки зробили свою роботу, хто більше, хто менше, але суд поставив своє рішення”, — додав прокурор.

Окрім того, він зазначив, що держава зобов’язана використовувати ті інструменти примусу, які вона має, відповідно до закону.

“А якщо ти розумієш, це не сприйметься в якісь мірі суспільством, ти повинен готувати цю дію і невідкладно пояснювати. Не сприймаю виправдання держави перед суспільством у вигляді тих чи інших неправильних дій. Кожен несе свою відповідальність”, — зазначив А.Матіос.

Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.

Як повідомляв УНН, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

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