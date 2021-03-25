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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36633 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 53095 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105615 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141522 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193936 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192646 просмотра

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2 марта, 18:35 • 278336 просмотра

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Помощником министра здравоохранения США стала трансгендер

Помощником министра здравоохранения США стала трансгендер

Киев  •  УНН

 • 49449 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сенат США одобрил кандидатуру Рейчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения США. Это первое трансгендерное лицо, занимающее должность такого уровня в Америке, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Несмотря на решительное сопротивление республиканцев, Левайн была подтверждена во время голосования 52-48.

Рейчел Левайн - педиатр, министр здравоохранения Пенсильвании. В своем заявлении Байден отмечает ее усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

Левайн работала профессором педиатрии и психиатрии в Университете штата Пенсильвания. И это, и последующее назначение на должность министра здравоохранения штата было принято Сенатом Пенсильвании, где, как отмечается в заявлении переходной группы Байдена, большинство мест принадлежит республиканцам.

Дополнительно

В связи с ростом числа инфекций и смертей, вызванных коронавируса в Бразилии, президент Жаир Болсонаро в понедельник подтвердил, что он назначит Марсело Кейроги на должность заместителя министра здравоохранения Эдуардо Пазуеллу. Это будет четвертый министр этого ведомства меньше чем за год.

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