Помічником міністра охорони здоров'я США стала трансгендер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сенат США схвалив кандидатуру Рейчел Левайн на посаду помічника міністра охорони здоров'я США. Це перша трансгендерна особа, яка займає посаду такого рівня в Америці, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Незважаючи на рішучий спротив республіканців, Левайн була підтверджена під час голосування 52-48.
Рейчел Левайн - педіатр, міністр охорони здоров'я Пенсільванії. У своїй заяві Байден відзначає її зусилля в боротьбі з пандемією COVID-19.
Левайн працювала професором педіатрії та психіатрії в Університеті штату Пенсільванія. І це, і подальше призначення на посаду міністра охорони здоров'я штату було схвалено Сенатом Пенсільванії, де, як зазначається в заяві перехідної групи Байдена, більшість місць належить республіканцям.
Додатково
У зв'язку із зростанням числа інфекцій і смертей, викликаних коронавірусом в Бразилії, президент Жаір Болсонаро в понеділок підтвердив, що він призначить Марсело Кейрогі на посаду заступника міністра охорони здоров'я Едуардо Пазуеллу. Це буде четвертий міністр цього відомства менше ніж за рік.