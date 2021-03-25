Помічником міністра охорони здоров'я США стала трансгендер

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Незважаючи на рішучий спротив республіканців, Левайн була підтверджена під час голосування 52-48.

Рейчел Левайн - педіатр, міністр охорони здоров'я Пенсільванії. У своїй заяві Байден відзначає її зусилля в боротьбі з пандемією COVID-19.

Левайн працювала професором педіатрії та психіатрії в Університеті штату Пенсільванія. І це, і подальше призначення на посаду міністра охорони здоров'я штату було схвалено Сенатом Пенсільванії, де, як зазначається в заяві перехідної групи Байдена, більшість місць належить республіканцям.

Додатково

У зв'язку із зростанням числа інфекцій і смертей, викликаних коронавірусом в Бразилії, президент Жаір Болсонаро в понеділок підтвердив, що він призначить Марсело Кейрогі на посаду заступника міністра охорони здоров'я Едуардо Пазуеллу. Це буде четвертий міністр цього відомства менше ніж за рік.