Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс анонсировала визит в Украину советника Президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Соединенных Штатах.
“Визит состоится на следующей неделе. В рамках визита Посол Джон Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня”, — указано в сообщении дипломатической миссии.
Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности встретится с представителями Украины, Израиля и РФ. Указанная встреча должна состояться в Женеве.