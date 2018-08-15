Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Украину

“Визит состоится на следующей неделе. В рамках визита Посол Джон Болтон встретится с руководством Украины и украинскими представителями высокого уровня”, — указано в сообщении дипломатической миссии.

Как сообщал УНН, помощник президента США по национальной безопасности встретится с представителями Украины, Израиля и РФ. Указанная встреча должна состояться в Женеве.