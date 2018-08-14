Помічник президента США з національної безпеки зустрінеться з представниками України, Ізраїлю та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон на наступному тижні проведе в Женеві зустріч з представниками України та Ізраїлю, а також зі своїм російським колегою. Про це повідомила у вівторок прес-секретар Білого дому Сара Сандерс під час регулярного брифінгу для журналістів, інформує УНН.
“Болтон зустрінеться в Женеві з представниками Ізраїлю, України, а також зі своїм російським колегою в розвиток саміту в Гельсінкі, щоб обговорити ряд важливих тем, що стосуються національної безпеки”, — сказала вона, не уточнивши, з ким саме зустрінеться Болтон.
Як повідомляв УНН, радник із національної безпеки американського президента Дональда Трампа Джон Болтон та інші американські чиновники попросили послів НАТО узгодити підсумкове комюніке до того, як саміт розпочався. Про це повідомили п’ять неназваних європейських дипломатів і американських чиновників.