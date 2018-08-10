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The New York Times: за наполяганням Болтона підсумковий документ саміту НАТО було погоджено до початку зустрічі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Радник із національної безпеки американського президента Дональда Трампа Джон Болтон та інші американські чиновники попросили послів НАТО узгодити підсумкове комюніке до того, як саміт розпочався. Про це повідомили п'ять неназваних європейських дипломатів і американських чиновників, інформує УНН з посиланням на The New York Times.

The New York Times: за наполяганням Болтона підсумковий документ саміту НАТО було погоджено до початку зустрічі

Газета пише, що в червні за кілька тижнів до зустрічі, Болтон надіслав свою пропозицію в Брюссель через посла США в НАТО Кею Бейлі Хатчінсон. У листі помічник президента США просив, щоб комюніке було готове до того, як американський лідер поїде зі США в Європу, розповіли співрозмовники The New York Times. За їхніми даними, Болтон вжив цих заходів для того, щоб на саміті НАТО не повторилася ситуація, що сталася на зустрічі лідерів G7 у Канаді, яку Трамп покинув, не підписавши підсумковий документ. Болтон, держсекретар Майкл Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс не сумнівалися, що Трамп внесе свій внесок в розбіжності і загострення конфронтації на саміті в Брюсселі. Як відомо, президент США надійшов саме таким чином, у тому числі поставивши під сумнів статтю 5 договору НАТО про колективну оборону. Генсек блоку Єнс Столтенберг погодився з Болтоном на нараді з постійними представниками країн-учасниць НАТО 4 липня і рекомендував делегаціям завершити роботу над підсумковим документом зустрічі у верхах до 6 липня, пише газета.

Нагадаємо, саміт НАТО пройшов в Брюсселі 10 липня і закінчився 12 липня. Всього в ньому взяли участь лідери 29 країн. В результаті американський лідер підписав підсумкове комюніке в перший день саміту. У документі підтверджується прихильність усіх країн НАТО платити 2% ВПП на підтримку оборони альянсу. Незважаючи на підписаний документ, американський лідер продовжував наполягати, щоб внески повинні бути збільшені до 4%. У даний час лише вісім країн НАТО витрачають на оборону більше 2% ВВП. Військовий бюджет США становить приблизно 3,58% від американського ВВП.

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