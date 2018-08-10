The New York Times: за наполяганням Болтона підсумковий документ саміту НАТО було погоджено до початку зустрічі

Газета пише, що в червні за кілька тижнів до зустрічі, Болтон надіслав свою пропозицію в Брюссель через посла США в НАТО Кею Бейлі Хатчінсон. У листі помічник президента США просив, щоб комюніке було готове до того, як американський лідер поїде зі США в Європу, розповіли співрозмовники The New York Times. За їхніми даними, Болтон вжив цих заходів для того, щоб на саміті НАТО не повторилася ситуація, що сталася на зустрічі лідерів G7 у Канаді, яку Трамп покинув, не підписавши підсумковий документ. Болтон, держсекретар Майкл Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс не сумнівалися, що Трамп внесе свій внесок в розбіжності і загострення конфронтації на саміті в Брюсселі. Як відомо, президент США надійшов саме таким чином, у тому числі поставивши під сумнів статтю 5 договору НАТО про колективну оборону. Генсек блоку Єнс Столтенберг погодився з Болтоном на нараді з постійними представниками країн-учасниць НАТО 4 липня і рекомендував делегаціям завершити роботу над підсумковим документом зустрічі у верхах до 6 липня, пише газета.

Нагадаємо, саміт НАТО пройшов в Брюсселі 10 липня і закінчився 12 липня. Всього в ньому взяли участь лідери 29 країн. В результаті американський лідер підписав підсумкове комюніке в перший день саміту. У документі підтверджується прихильність усіх країн НАТО платити 2% ВПП на підтримку оборони альянсу. Незважаючи на підписаний документ, американський лідер продовжував наполягати, щоб внески повинні бути збільшені до 4%. У даний час лише вісім країн НАТО витрачають на оборону більше 2% ВВП. Військовий бюджет США становить приблизно 3,58% від американського ВВП.