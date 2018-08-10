The New York Times: по настоянию Болтона итоговый документ саммита НАТО был согласован до начала встречи

Газета пишет, что в июне за несколько недель до встречи, Болтон направил свое предложение в Брюссель через посла США в НАТО Кэю Бейли Хатчинсон. В письме помощник президента США просил, чтобы коммюнике было готово до того, как американский лидер отправится из США в Европу, рассказали собеседники The New York Times. По их данным, Болтон принял такие меры для того, чтобы на саммите НАТО не повторилась ситуация, произошедшая на встрече лидеров G7 в Канаде, которую Трамп покинул, не подписав итоговый документ. Болтон, госсекретарь Майкл Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис не сомневались, что Трамп внесет свой вклад в разногласия и обострение конфронтации на саммите в Брюсселе. Как известно, президент США поступил именно таким образом, в том числе поставив под сомнение статью 5 договора НАТО о коллективной обороне. Генсек блока Йенс Столтенберг согласился с Болтоном на совещании с постоянными представителями стран-участниц НАТО 4 июля и рекомендовал делегациям завершить работу над итоговым документом встречи в верхах до 6 июля, пишет газета.

Напомним, саммит НАТО прошел в Брюсселе 10 июля и закончился 12 июля. Всего в нем приняли участие лидеры 29 стран. В результате американский лидер подписал итоговое коммюнике в первый день саммита. В документе подтверждается приверженность всех стран НАТО платить 2% ВПП в поддержку обороны альянса. Несмотря на подписанный документ, американский лидер продолжал настаивать, чтобы взносы должны быть увеличены до 4%. В настоящее время только восемь стран НАТО тратят на оборону более 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от американского ВВП.