Помощник президента США по национальной безопасности встретится с представителями Украины, Израиля и РФ

“Болтон встретится в Женеве с представителями Израиля, Украины, а также со своим российским коллегой в развитие саммита в Хельсинки, чтобы обсудить ряд важных тем, касающихся национальной безопасности”, — сказала она, не уточнив, с кем именно встретится Болтон.

Как сообщал УНН, советник по национальной безопасности американского президента Дональда Трампа Джон Болтон и другие американские чиновники попросили послов НАТО согласовать итоговое коммюнике до того, как саммит начался. Об этом сообщили пять неназванных европейских дипломатов и американских чиновников.