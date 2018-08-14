Помощник президента США по национальной безопасности встретится с представителями Украины, Израиля и РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе проведет в Женеве встречу с представителями Украины и Израиля, а также со своим российским коллегой. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов, передает УНН.
“Болтон встретится в Женеве с представителями Израиля, Украины, а также со своим российским коллегой в развитие саммита в Хельсинки, чтобы обсудить ряд важных тем, касающихся национальной безопасности”, — сказала она, не уточнив, с кем именно встретится Болтон.
Как сообщал УНН, советник по национальной безопасности американского президента Дональда Трампа Джон Болтон и другие американские чиновники попросили послов НАТО согласовать итоговое коммюнике до того, как саммит начался. Об этом сообщили пять неназванных европейских дипломатов и американских чиновников.