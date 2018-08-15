Помічник президента США з нацбезпеки Джон Болтон відвідає Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс анонсувала візит в Україну Радника Президента США з питань національної безпеки Джона Болтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України у Сполучених Штатах.
“Візит відбудеться на наступному тижні. В рамках візиту Посол Джон Болтон зустрінеться з керівництвом України та українськими представниками високого рівня”, — вказано у повідомленні дипломатичної місії.
Як повідомляв УНН, помічник президента США з національної безпеки зустрінеться з представниками України, Ізраїлю та РФ. Зазначена зустріч повинна відбутися у Женеві.