Помощник председателя суда Черкасской области требовал по 300 долларов за положительные решения

Во время следствия правоохранители установили, что подозреваемый наладил преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от представителя истца по его влияние на судей. Правоохранители задокументировали вымогательства 4400 долларов США неправомерной выгоды за принятие положительного решения по 14 гражданским делам - по 300 долларов США за каждое положительное решение и еще 200 долларов США за его "работу".



По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий правонарушителю пока сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Проводятся процессуальные действия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого и установления других причастных к преступлению лиц.



Напомним, в апреле суд взял под стражу прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области.