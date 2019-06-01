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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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6 марта, 19:19 • 136247 просмотра

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Помощник председателя суда Черкасской области требовал по 300 долларов за положительные решения

Помощник председателя суда Черкасской области требовал по 300 долларов за положительные решения

Киев  •  УНН

 • 10219 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Следователи Черкасского отдела полиции сообщили о подозрении помощнику председателя одного из судов области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды от участников судебных процессов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.

Во время следствия правоохранители установили, что подозреваемый наладил преступную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от представителя истца по его влияние на судей. Правоохранители задокументировали вымогательства 4400 долларов США неправомерной выгоды за принятие положительного решения по 14 гражданским делам - по 300 долларов США за каждое положительное решение и еще 200 долларов США за его "работу".

По результатам проведения следственно-оперативных мероприятий правонарушителю пока сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся процессуальные действия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого и установления других причастных к преступлению лиц.

Напомним, в апреле суд взял под стражу прокурора Белгород-Днестровской местной прокуратуры Одесской области.

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