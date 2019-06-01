Помічник голови суду на Черкащині вимагав по 300 доларів за позитивні рішення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Слідчі Черкаського відділу поліції повідомили про підозру помічнику голови одного з судів області у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від учасників судових процесів. Про це повідомила прес-служба Департаменту захисту економіки Національної поліції України, передає УНН.

Під час слідства правоохоронці встановили, що підозрюваний налагодив злочинну схему по вимаганню та отриманню неправомірної вигоди від представника позивача за його вплив на суддів. Правоохоронці задокументували вимагання 4 400 доларів США неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення по 14 цивільних справах – по 300 доларів США за кожне позитивне рішення та ще 200 доларів США за його "працю".

За результатами проведення слідчо-оперативних заходів правопорушнику наразі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального Кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Проводяться процесуальні дії щодо встановлення додаткових епізодів злочинної діяльності підозрюваного та встановлення інших причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, у квітні суд взяв під варту прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області.

Українські Національні Новини

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