Помощник Д.Трамп обвинил Россию в подрывной деятельности в Европе

Г.Макмастер не сказал, какую именно деятельность ведет Россия.

В то же время он заявил, что Россия оказывает поддержку режима президента Сирии Башара Асада, что влияет на ухудшение ситуации в соседних странах, а также в Европе.

Он также сказал, что надеется на улучшение двусторонних отношений.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к коалиции во главе с США, отметив, что в РФ еще есть шанс быть на "правильной стороне".