Помощник Д.Трамп обвинил Россию в подрывной деятельности в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телеканалу ABC обвинил Россию в ведении подрывной деятельности в Европе, передает УНН.
Г.Макмастер не сказал, какую именно деятельность ведет Россия.
В то же время он заявил, что Россия оказывает поддержку режима президента Сирии Башара Асада, что влияет на ухудшение ситуации в соседних странах, а также в Европе.
Он также сказал, что надеется на улучшение двусторонних отношений.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к коалиции во главе с США, отметив, что в РФ еще есть шанс быть на "правильной стороне".