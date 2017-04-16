Помічник Д.Трампа звинуватив Росію у підривній діяльності в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер в інтерв’ю телеканалу ABC звинуватив Росію у веденні підривної діяльності в Європі, передає УНН.
Г.Макмастер не сказав, яку саме діяльність веде Росія.
У той же час він заявив, що Росія надає підтримку режиму президента Сирії Башара Асада, що впливає на погіршення ситуації в сусідніх країнах, а також в Європі.
Він також сказав, що сподівається на поліпшення двосторонніх відносин.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запропонував Росії долучитися до коаліції на чолі з США, зазначивши, що у РФ ще є шанс бути на “правильній стороні”.