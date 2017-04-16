Помічник Д.Трампа звинуватив Росію у підривній діяльності в Європі

Г.Макмастер не сказав, яку саме діяльність веде Росія.

У той же час він заявив, що Росія надає підтримку режиму президента Сирії Башара Асада, що впливає на погіршення ситуації в сусідніх країнах, а також в Європі.

Він також сказав, що сподівається на поліпшення двосторонніх відносин.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон запропонував Росії долучитися до коаліції на чолі з США, зазначивши, що у РФ ще є шанс бути на “правильній стороні”.